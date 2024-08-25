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13:00, 25 августа 2024 года Молодежь Орловщины претендует на грант в миллион рублей Заявки можно подавать до 12 сентября.





Орловцы в возрасте от 14 до 35 лет могут подать заявки на конкурс "Росмолодежь. Гранты 2 сезон" до 12 сентября 2024 года. Участники могут претендовать на грантовую поддержку в размере до миллиона рублей.



Конкурс проходит в заочном формате: для участия нужно заполнить заявку в грантовом модуле "Молодежь России". Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.



Деньги предоставляются победителям конкурсов на реализацию проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную политику.





Сергей Силаев



