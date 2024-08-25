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12:00, 25 августа 2024 года Куряне поучаствуют в выборах губернатора на Орловщине Вынужденные переселенцы смогут отдать голос в сентябре.



Фото: архив

В сентябре 2024 года в Курской области выберут главу региона. Вынужденные переселенцы смогут отдать голос, находясь в Орловской области, для этого создадут условия. Об этом заявил и.о. главы Орловского округа Александр Черных, побывавший в ПВР.



Как рассказал Александр Черных в социальных сетях, он побывал на Знаменской богатырской заставе, где проживают вынужденные переселенцы. Глава округа обсудил с курянами меры социальной поддержки и медобслуживание.



Напомним, выборы губернатора Курской области пройдут 8 сентября. Председатель избирательной комиссии Курской области Татьяна Малахова ранее заявляла, что у региона есть силы и средства для их проведения, перенос не планируется.





Сергей Силаев



