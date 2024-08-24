суббота 24.08.2024 18:37:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

14:56, 24 августа 2024 года

В Орле медики спасли жизнь ребенку, выпавшему с третьего этажа

Маленькому пациенту уже ничего не угрожает.

Фото: станция скорой медицинской помощи

В соцсетях станции скорой медицинской помощи Орла рассказали о спасении жизни. Вызов бригада получила, когда возвращалась на станцию, неподалеку от них с третьего этажа выпал ребенок. Водитель приехал на место через 30 секунд, фельдшер Вячеслав Гольцов и практикант Даниил Доронин начали работу.

Все необходимые манипуляции (обезболивание, иммобилизация, обеспечение проходимости дыхательных путей) проводились уже в машине. Ребенка как можно скорее нужно было доставить в больницу, - рассказали на станции скорой помощи.

Водитель доехал до больницы за шесть минут, по пути у ребенка дважды останавливалось дыхание, работа координировалась дистанционно, благодаря чему в НКМЦ имени Круглой машину с пострадавшим ждала бригада врачей.

Медикам удалось спасти жизнь. Сейчас малыш дома, его жизни ничего не угрожает.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.