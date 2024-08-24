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14:56, 24 августа 2024 года В Орле медики спасли жизнь ребенку, выпавшему с третьего этажа Маленькому пациенту уже ничего не угрожает.



Фото: станция скорой медицинской помощи

В соцсетях станции скорой медицинской помощи Орла рассказали о спасении жизни. Вызов бригада получила, когда возвращалась на станцию, неподалеку от них с третьего этажа выпал ребенок. Водитель приехал на место через 30 секунд, фельдшер Вячеслав Гольцов и практикант Даниил Доронин начали работу.



– Все необходимые манипуляции (обезболивание, иммобилизация, обеспечение проходимости дыхательных путей) проводились уже в машине. Ребенка как можно скорее нужно было доставить в больницу, - рассказали на станции скорой помощи.



Водитель доехал до больницы за шесть минут, по пути у ребенка дважды останавливалось дыхание, работа координировалась дистанционно, благодаря чему в НКМЦ имени Круглой машину с пострадавшим ждала бригада врачей.



Медикам удалось спасти жизнь. Сейчас малыш дома, его жизни ничего не угрожает.





Сергей Силаев



