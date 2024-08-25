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15:00, 25 августа 2024 года В Орле сирота после суда получила право на квадратные метры Проверку провела прокуратура.



Фото: архив

Прокуратура Залегощенского района провела проверку по факту отказа в постановке на учет ребенка-сироты в областном центре. Основанием стало наличие жилого помещения в Залегощенском районе.



Как показала проверка надзорного ведомства, жилище закреплено за сиротой необоснованно, а помещение для проживания непригодно. Прокуратура обратилась в суд с иском о постановке сироты на жилищный учет в Орле.



Требования суд удовлетворил, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Решение вступило в силу, его исполнение находится на контроле.





Сергей Силаев



