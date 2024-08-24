В Орловской области ищут мужчину в шлепанцах

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14:20, 24 августа 2024 года
В Орловской области ищут мужчину в шлепанцахОн пропал 22 августа.
Фото: "ЛизаАлерт" Орловская область
В Орловской области ищут 59-летнего Ивана Сараева, местонахождение которого неизвестно с 22 августа.
По информации поискового отряда "ЛизаАлерт", мужчина ростом 189 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми короткими волосами и серыми глазами.
Пропавший был одет в сине-белую клетчатую рубашку, черные спортивные штаны и черные резиновые шлепки. Мужчина нуждается в медпомощи.
Сергей Силаев
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