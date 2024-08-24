В Орловской области преобразят станцию Русский Брод
Железнодорожники приступили к работе.
Фото: пресс-служба МЖД
Стартовало масштабное обновление станции Русский Брод в Орловской области. В планах полностью преобразить здание вокзала.
Как сообщает пресс-служба МЖД, рабочие заменят входные группы, крышу, окна. В зале уложат новый пол, все помещения вокзала оснастят современными
системами отопления, вентиляции и пожарной безопасности.
Также железнодорожники полностью обновят платформу станции: появится погодный модуль, лавочки, урны, освещение, навигация. Для маломобильных пассажиров сделают пандус, тактильно-контрастные линии и указатели. Кроме того, для пассажиров благоустроят зеленую рощу, а после окончания работ на вокзале появится зал истории станции.