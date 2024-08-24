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12:55, 24 августа 2024 года В Орловской области преобразят станцию Русский Брод Железнодорожники приступили к работе.



Фото: пресс-служба МЖД

Стартовало масштабное обновление станции Русский Брод в Орловской области. В планах полностью преобразить здание вокзала.



Как сообщает пресс-служба МЖД, рабочие заменят входные группы, крышу, окна. В зале уложат новый пол, все помещения вокзала оснастят современными

системами отопления, вентиляции и пожарной безопасности.







Также железнодорожники полностью обновят платформу станции: появится погодный модуль, лавочки, урны, освещение, навигация. Для маломобильных пассажиров сделают пандус, тактильно-контрастные линии и указатели. Кроме того, для пассажиров благоустроят зеленую рощу, а после окончания работ на вокзале появится зал истории станции.





Сергей Силаев



