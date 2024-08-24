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10:57, 24 августа 2024 года Водитель орловской маршрутки не доехал до конечной остановки Мужчину оштрафовали.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Водитель автобуса маршрута №457 привлечен к административной ответственности. Проверку соблюдения маршрута провели после обращения к "Организатор перевозок" местной жительницы. Сигнал поступил еще в июле 2024 года.



– По информации из жалобы сотрудниками учреждения была проведена проверка работы перевозчика. Факт сокращения пути следования подтвердился - водитель автобуса вопреки утвержденному маршруту совершил разворот на ост. "Госплемобъединение", не доехав до конечного остановочного пункта "ул. Березовая (пгт. Знаменка)", - рассказали в учреждении.



В итоге водителя автобуса, допустившего нарушение, а также перевозчика оштрафовали.





Сергей Силаев



