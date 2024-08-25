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10:01, 25 августа 2024 года

В Ливнах пьяный рецидивист ограбил магазин

Он украл очередную дозу спиртного и закуску.

Фото: архив "Вестей"

В Ливнах полицейские поймали грабителя. Местный житель обнес магазин: украл спиртное и продукты.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, заявление написали работники супермаркета. Они пожаловались, что один из посетителей пронес товар мимо кассы, своими силами задержать его не удалось. Это сделали оперативники. Как оказалось, тот выпивал, спиртного ему оказалось мало и он решил похитить очередную дозу алкоголя. Также выяснилось, что сорокалетний ливенец уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей: он уже был судим ранее.

Возбуждено дело по уголовной статье "Грабеж". Мужчина под подпиской о невыезде. 





Ольга СУПОНЕВА
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