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17:11, 23 августа 2024 года На выходных в Орле пройдут игры чемпионата ЦФО по пляжному волейболу Поболеть за спортсменов можно 24 и 25 августа.



Фото: архив "Вестей"

В грядущие выходные в Орле пройдут финальные игры чемпионата ЦФО по пляжному волейболу среди мужских и женских команд и Кубок Центра России. Матчи состоятся 24 и 25 августа.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на победу будут претендовать в том числе и пары орловских воллейболистов. Орловских команд в турнирах выступит восемь: пять мужских и три женских пары.



Начало матчей и в субботу, и в воскресенье в 10.00. Игры пройдут на пляжных площадках Центрального стадиона.





Ольга СУПОНЕВА



