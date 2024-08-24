Главная » Новости



11:47, 24 августа 2024 года В Орле реконструкция ждет водозаборный узел "Наугорский" Планируется установка очистных сооружений станции обезжелезивания.



Фото: архив "Вестей"

Водозаборный узел "Наугорский" в Орле ждет реконструкция. О планах по ее проведению сообщил Сергей Латынин, руководитель регионального департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения.



Через указанный узел подается питьевая вода в дома Наугорского микрорайона, однако нередко жители жалуются на ее качество. Реконструкция поможет исправить ситуацию.



- Для улучшения качества воды на данном участке планируется установка очистных сооружений станции обезжелезивания. Для получения федерального финансирования на объекте в ближайших планах участие в конкурсе Минстроя России, - прокомментировали в пресс-службе правительства Орловской области.



Сейчас соответствующая проектно-сметная документация проходит экспертизу.









Ольга СУПОНЕВА



