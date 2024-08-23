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20:30, 23 августа 2024 года В Орловской области продолжают борьбу с повиликой В 2024 году выявлено 32 новые карантинные зоны.







В Орловской области распространяется растительный паразит - повилика. В 2024 году специалисты Россельхознадзора выявили 32 новые карантинные зоны общей площадью почти 27 тысяч гектаров.



Как рассказала "Вести-Орел" агроном отдела карантина растений и качества семян ОФИЛ ВНИИЗЖ Екатерина Артамонова, одно растение повилики может давать до 100 тысяч семян за сезон. Поэтому в регионе ведется работа по предотвращению распространения сорняка. Для населения повилика - сильный аллерген.



– Агрономы в процессе выращивания культур должны объезжать свои поля. При выявлении данных карантинных сорняков на своих полях они должны не просто мимо проезжать, а проводить меры борьбы, - отметил старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.





Елена Степовая



