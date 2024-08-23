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16:31, 23 августа 2024 года

В Орловской области поисковики подняли останки красноармейцев

Бойцов торжественно перезахоронят.

Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области

Останки еще четверых бойцов Красной армии подняли поисковики в Орловской области. Теперь солдаты обретут последнее пристанище, их торжественно перезахоронят. 

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области, поиски вели в Новосильском районе. Посвящены они были 81 годовщине разгрома противника в Курской битве. Работа шла в окрестностях села Задушное. В Великой Отечественной войне на этой земле погибло огромное количество советских солдат. Большинство до сих пор числятся пропавшими без вести. 

- Обследовав местность, мы обнаружили небольшую воронку, в которой были найдены останки четырех солдат и командиров Красной Армии. При них были найдены ремни, ботинки, каски, фрагменты летнего обмундирования. К сожалению, нам не удалось найти личные вещи, которые бы помогли установить имена погибших, – рассказал Александр Чепурнов, руководитель поискового объединения "Отечество", заместитель начальника отделения оперативного дежурства УФССП России по Орловской области.

Теперь предстоит предать останки солдат земле. 





Ольга СУПОНЕВА
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