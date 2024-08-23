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19:45, 23 августа 2024 года Орловские родители собирают детей к школе Большое внимание уделяют форме.







Родители орловских школьников покупают все необходимое в преддверии нового учебного года. Большое внимание уделяется форме.



В 2024 году орловским школам поступила рекомендация по цвету - предпочтительно, чтобы он был синим. В связи с этим на орловском производстве поставки синей ткани увеличились, один из цехов запустил дополнительную смену.



– Ткани должны быть воздухопроницаемыми, гигроскопичными и не портиться при стирке и глажке, - пояснила начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области.



Некоторые орловские школы в новом учебном году смогут доносить форму не синего цвета, поскольку официальный указ еще не подписан.





Александра Бахтина



