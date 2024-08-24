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16:43, 24 августа 2024 года Охотников в Орловской области проверяют силовики За нарушения владельцам оружия грозит административная ответственность.



Фото: архив

В Орловской области в охотничьих угодьях ведут проверку силовики. Рейды росгвардейцы проводят с целью выявить нарушителей законодательства в сфере оборота оружия.



- Недобросовестные охотники будут привлечены к административной ответственности, предполагающей в ряде случаев аннулирование лицензионно-разрешительных документов и изъятие оружия, — прокомментировал сайту "Вести-Орел" Сергей Кутепкин, заместитель начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Орловской области.



Орловцы могут обратиться за дополнительной информацией по вопросам оборота оружия по номеру телефона: +7 (4862) 59-85-66 или по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.76-А.









Ольга СУПОНЕВА



