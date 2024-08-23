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14:50, 23 августа 2024 года Орловец Олег Кошелев стал вице-президентом Федерации каратэ России Такое решение приняли на отчетно-выборной конференции в Москве.



Фото: Олег Кошелев

В Москве в Олимпийском Комитете России состоялась отчетно-выборная конференция Федерации каратэ России, на которой орловца Олега Кошелева избрали вице-президентом организации. Об этом он сообщил в социальных сетях. - Спасибо большое президенту Федерации Сергею Петровичу Цою за оказанное доверие и всем коллегам, кто сегодня поддержал мою кандидатуру! - отметил Кошелев. Напомним, Олег Кошелев является главой орловской Федерации карате, директором ДЮСШ "Орел-Карат" и заместителем председателя Орловского областного Совета народных депутатов.





Сергей Мерцалов



