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14:30, 23 августа 2024 года

Президентская академия в Орле отправила в зону СВО мотоциклы, ноутбуки и расходные материалы для изготовления БПЛА

В посылке - семь мотоциклов, генераторы, пульты для управления и расходники для изготовления БПЛА и многое другое.

Фото предоставлено Президентской академией в Орле

Президентской академией в Орле совместно с партнерами отправлен в зону проведения СВО очередной груз гуманитарной помощи. В него включены семь мотоциклов, дизельные генераторы, пульты для управления и расходные материалы для изготовления БПЛА, два новых ноутбука, наборы инструментов, паяльники, теплоизоляционная пленка и триадрайв для квадроцикла.


«В условиях боевых действий мотоциклы являются востребованной техникой для выполнения различных тактических задач. Они позволяют быстро проводить разведку, доставлять небольшие грузы, а также осуществлять оперативное перемещение бойцов. Это уже вторая партия мотоциклов для наших бойцов, в июле мы отправили восемь штук», - отметил директор Президентской академии в Орле Павел Меркулов.

В сборе гуманитарного груза приняли участие: Президентская академия в Орле, коллектив АО «Агрофирма Мценская», коллектив ООО СЗ «Холиконинвест», Алексей Шалыгин и Антон Перелыгин.

Мототехника приобреталась в одном из орловских специализированных магазинов. Владелец магазина Антон Перелыгин присоединился к сбору гуманитарного груза впервые и передал на фронт одну единицу техники (внедорожный мотоцикл), собственно изготовленные блиндажные свечи и несколько десятков тактических покрывал с защитой от тепловизора.

«Отправной точкой для меня стало изготовление блиндажных свечей. Я живу в частном доме и для этого есть все необходимое. Свечи начал делать еще зимой и сейчас продолжаю. В решении помогать нашим бойцам меня поддерживает семья, отец – военный в отставке. Передаю ребятам мотоцикл, свечи, а также одеяла противотепловизорные, которые помогут их обезопасить. Буду помогать и дальше», - поделился Антон.


В настоящее время груз уже доставлен до места назначения в одно из воинских подразделений на Харьковском направлении.
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