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17:30, 23 августа 2024 года Орловцы сохраняют историю страны с помощью мопедов Такие транспортные средства можно увидеть на улицах города нечасто.







В Орле много любителей советского автопрома. Среди них есть и те, кто любит советские мопеды. Владельцы этих двухколесных транспортных средств уверены, что каждый из них - это частичка истории большой страны. Мопеды часто доставались от старших братьев. Собрать или починить такое средство передвижения мог практически любой советский школьник. Для этого они постоянно носили с собой минимальный набор инструментов, который помещался в импровизированный бардачок.





Анастасия Дорохова



