Орловцы сохраняют историю страны с помощью мопедов
Такие транспортные средства можно увидеть на улицах города нечасто.
В Орле много любителей советского автопрома. Среди них есть и те, кто любит советские мопеды. Владельцы этих двухколесных транспортных средств уверены, что каждый из них - это частичка истории большой страны.
Мопеды часто доставались от старших братьев. Собрать или починить такое средство передвижения мог практически любой советский школьник. Для этого они постоянно носили с собой минимальный набор инструментов, который помещался в импровизированный бардачок.