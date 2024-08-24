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9:12, 24 августа 2024 года В Орле предложили создать комиссию по мусорным вопросам Обсуждать проблемы сферы обращения ТКО планируется еженедельно.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле на профильном комитете горсовета вновь обсуждали тему вывоза мусора в Орле. Точнее, проблем которые в этой сфере возникают.



Как отметил главный консультант компании-регоператора "Зеленая роща" Александр Филатов, по разным районам Орла складывается разная ситуация с вывозом отходов. Проблемными он назвал остояние территорий прилегающих к контейнерным площадкам частного сектора: люди используют их для складирования разнородных отходов, в том числе старой мебели, техники и так далее. В таком случае вывоз мусора осложняется. Законодательно, "Зеленая роща" не имеет полномочий по вывозу отходов, не относящихся к бытовому мусору, сообщает пресс-служба Орловского горсовета.



В итоге депутаты пришли к выводу, что нужна комиссия, чтобы решать мусорные проблемы в ручном режиме. Планируется, что собираться она будет каждую неделю. В нее должны войти представители компаний-перевозчиков, занимающихся вывозом отходов, сами депутаты, сотрудники горадминистрации.







Ольга СУПОНЕВА



