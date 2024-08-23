Главная » Новости



17:02, 23 августа 2024 года В Орле самокатчиков пытаются выдворить из центра Документ, ограничивающий список мест для передвижения, пока что отправлен на доработку.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

На заседании комитета горсовета в Орле обсудили ограничения для самокатчиков. Ранее прозвучало предложение о том, чтобы запретить передвигаться на электросамокатах в центральной части города. Документ пока что отправлен на доработку с замечаниями.



В перечень мест, откуда предлагается выдворить любителей погонять на самокатах, вошли улица и площадь Ленина, предложено включить туда и соседнюю улицу Пролетарская гора. Также в список вошли мосты и путепроводы, детский парк, бульвар Победы. Но вопросов у депутатов оказалось много, окончательное решение принять не удалось.



- Будут указаны требования к размещению и оборудованию стоянок СИМ. Присутствующие на комитете представители УМВД говорили о том, что в других регионах уже существуют подобные правила. Пока же народные избранники отправили документ на доработку, - сообщили в пресс-службе Орловского горсовета.





Ольга СУПОНЕВА



