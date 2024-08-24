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10:23, 24 августа 2024 года В Орловской области пожарные соревновались в боевом развертывании Лучшими стали спасатели Дмитровского района.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области определяют сильнейшие команды в пожарно-спасательном спорте. Один из этапов соревнований - боевое развертывание.



- Боевое развертывание – зрелищный этап соревнований. Оно позволяет отработать навыки, слаженность и взаимопонимание команды в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке. В составе каждой команды пять человек. Успех в этом упражнения зависит от согласованности действий и четкости работы всех членов команды, участвующей в этом упражнении, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



В итоге лучше стала команда из Дмитровского района, 18-й ПСЧ. Второе и третье место у команд 15-й ПСЧ Верховского и 30-й ПСЧ Покровского района соответственно.





Ольга СУПОНЕВА



