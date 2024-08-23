Последние выходные августа в Орле будут жаркими

|
|пятница 23.08.2024 21:32:39
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
16:02, 23 августа 2024 года
Последние выходные августа в Орле будут жаркимиВоздух прогреется почти до 30 градусов.
Фото: архив "Вести-Орел"
Уходящее лето еще подарит орловцам теплые дни. Последние выходные августа , судя по прогнозам синоптиков, будут жаркими.
Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 24 числа в Орле ожидается переменная облачность. Ночью +13, днем +27, без осадков. Ветер северный 2 м/с, атмосферное давление 747 мм рт.ст.
В воскресенье, 25 августа, +12..+29 градусов. Ясно, слабый ветер с севера, давление повысится до 748 мм рт.ст. Дождя не ожидается.
Ольга СУПОНЕВА
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.