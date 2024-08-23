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16:02, 23 августа 2024 года

Последние выходные августа в Орле будут жаркими

Воздух прогреется почти до 30 градусов.

Фото: архив "Вести-Орел"

Уходящее лето еще подарит орловцам теплые дни. Последние выходные августа , судя по прогнозам синоптиков, будут жаркими.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 24 числа в Орле ожидается переменная облачность. Ночью +13, днем +27, без осадков. Ветер северный 2 м/с, атмосферное давление 747 мм рт.ст.

В воскресенье, 25 августа, +12..+29 градусов. Ясно, слабый ветер с севера, давление повысится до 748 мм рт.ст. Дождя не ожидается.


Ольга СУПОНЕВА
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