В Железнодорожном районе Орла продолжается ремонт теплотрассы
Изношенные трубы заменят новыми.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле продолжается ремонт участка теплотрассы в Железнодорожном районе. Рабочие меняют изношенные трубы, перекресток Трамвайного переулка с улицей Пушкина перекопан.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, заменить предстоит 140 метров труб. Здесь появятся современные трубы в пенополиуретановой изоляции, а также будут реконструированы тепловые камеры. Сейчас идут земляные работы под новую теплосеть. Отключения горячей воды, при этом, удалось избежать.
В Орловском филиале АО "Квадра" - "Орловская генерация" сроком окончания работ называют середину октября.