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12:46, 23 августа 2024 года Орловцы помогли собраться к школе первоклашкам из Луганска 80 ребят получат рюкзаки со всем необходимым к новому учебному году.



Фото: архив "Вести-Орел"

Из Орловской области направили наборы школьников для детей из Луганской народной республики. Собрать к первому сентября орловцы помогли 80 луганских ребят.



Об этом сообщает региональный департамент образования. Закуплены рюкзаки, а в них - наборы первоклассника.



- Каждый комплект включает все необходимое для начала школьной жизни: рюкзак, тетради, ручки, карандаши и другие канцелярские принадлежности, - отметили в департаменте образования Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



