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16:30, 23 августа 2024 года Орловская область завершает капремонт МФЦ в Луганской Народной Республике Работы выполнены уже на 90%.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Орловская область завершает капремонт многофункционального центра в ЛНР. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", работы выполнены на 90%.



Орловцы оказывают активную помощь подшефному Троицкому району. Сюда доставляют стройматериалы, оргтехнику, специализированное оборудование, необходимое для бесперебойной работы систем электроснабжения. Кроме того, Орловская область принимает активное участие в капремонте яслей-сада "Теремок" в поселке Троицкое.



Напомним, что 5 августа 2024 года губернатор Орловской области Андрей Клычков провел рабочую встречу с главой Троицкого муниципального округа Луганской Народной Республики Ларисой Резниковой. В ходе встречи было подписано соглашение по восстановлению разрушенных территорий.





Сергей Мерцалов



