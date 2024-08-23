Орловская область завершает капремонт МФЦ в Луганской Народной Республике
Работы выполнены уже на 90%.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Орловская область завершает капремонт многофункционального центра в ЛНР. Как сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла", работы выполнены на 90%.
Орловцы оказывают активную помощь подшефному Троицкому району. Сюда доставляют стройматериалы, оргтехнику, специализированное оборудование, необходимое для бесперебойной работы систем электроснабжения. Кроме того, Орловская область принимает активное участие в капремонте яслей-сада "Теремок" в поселке Троицкое.
Напомним, что 5 августа 2024 года губернатор Орловской области Андрей Клычков провел рабочую встречу с главой Троицкого муниципального округа Луганской Народной Республики Ларисой Резниковой. В ходе встречи было подписано соглашение по восстановлению разрушенных территорий.