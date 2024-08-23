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18:30, 23 августа 2024 года

В Орловской области продолжается акция "Собери ребенка в школу"

Ее главная цель - обеспечить детей всем необходимым к началу учебного года.

Фото: архив

До 1 сентября остается чуть больше недели. Для родителей по всей стране это горячая пора: нужно собрать детей в школу. Особенно сложно приходится многодетным и малообеспеченным семьям.
 
Им на помощь приходит ежегодная акция "Единой России" - "Собери ребенка в школу". Нуждающимся семьям предоставляют все необходимое для начала учебного года. Подарки уже начали доставлять по адресам.
 
В первую очередь закупаются канцелярские товары, наборы для школьников, рюкзаки и спортивная форма. Об этом рассказала депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко. А недавно подарок к школе получила семья Студенниковых из села Становой Колодезь: для их средней дочки приобрели новый рюкзак.   



Екатерина Габова
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