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15:00, 23 августа 2024 года

Рапс становится все более востребованной культурой среди орловских аграриев

Культивирование рапса приносит хозяйствам в два раза больше дохода, чем выращивание пшеницы.



Рапс - одна из самых молодых сельскохозяйственных культур в Орловской области - продолжает завоевывать популярность среди аграриев. В этом году рапсом было засеяно 133 тысячи гектаров полей, что составляет половину площади города Москвы.
 
На сегодняшний день орловские аграрии уже намолотили 225 тысяч тонн ярового рапса. А убирать еще больше 50 000 гектаров.
 
- Мы приближаемся к цифре 400 тысяч тонн рапса. Это больше, чем в прошлом году, почти на 100 тысяч тонн. Если в 2023-м мы занимали второе место по производству рапса в Российской Федерации после Красноярского края, то в этом году мы приближаемся к лидеру, - рассказал заместитель губернатора Орловской области по развитию АПК Сергей Борзенков.
 
Такая активность орловских аграриев в выращивании рапса объясняется его высокой доходностью. С одного гектара рапсового поля хозяйство может получить в среднем около 100 тысяч рублей, в то время как с гектара пшеничного поля - только 50 тысяч рублей.



Антон Киселёв
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