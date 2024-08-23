Рапс становится все более востребованной культурой среди орловских аграриев

Культивирование рапса приносит хозяйствам в два раза больше дохода, чем выращивание пшеницы.

На сегодняшний день орловские аграрии уже намолотили 225 тысяч тонн ярового рапса. А убирать еще больше 50 000 гектаров.

- Мы приближаемся к цифре 400 тысяч тонн рапса. Это больше, чем в прошлом году, почти на 100 тысяч тонн. Если в 2023-м мы занимали второе место по производству рапса в Российской Федерации после Красноярского края, то в этом году мы приближаемся к лидеру, - рассказал заместитель губернатора Орловской области по развитию АПК Сергей Борзенков.

Такая активность орловских аграриев в выращивании рапса объясняется его высокой доходностью. С одного гектара рапсового поля хозяйство может получить в среднем около 100 тысяч рублей, в то время как с гектара пшеничного поля - только 50 тысяч рублей.