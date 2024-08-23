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18:00, 23 августа 2024 года В Орловской области появился еще один Поклонный крест Святыню установили в Кромском районе.



Фото: Орловская митрополия

По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона в деревне Рассыльная Кромского района был возведен Поклонный крест. Его установили рядом со Свято-Георгиевским храмом. Работы возглавил настоятель храма великомученика Георгия Победоносца архимандрит Афанасий (Голенко). Сначала были демонтированы остатки прежнего креста, затем залита основа под новый крест и сооружена Голгофа. информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Право заложить в Голгофу камни предоставили юным прихожанам Свято-Георгиевского храма. Об этом сообщили





Сергей Мерцалов



