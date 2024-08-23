В Орловской области появился еще один Поклонный крест
Святыню установили в Кромском районе.
Фото: Орловская митрополия
По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона в деревне Рассыльная Кромского района был возведен Поклонный крест. Его установили рядом со Свято-Георгиевским храмом.
Работы возглавил настоятель храма великомученика Георгия Победоносца архимандрит Афанасий (Голенко). Сначала были демонтированы остатки прежнего креста, затем залита основа под новый крест и сооружена Голгофа.
Право заложить в Голгофу камни предоставили юным прихожанам Свято-Георгиевского храма. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.