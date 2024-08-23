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10:49, 23 августа 2024 года В Орловском округе 11 населенных пунктов остались без света Бригады работают над устранением неполадок.



Фото: александр Черных

Исполняющий обязанности главы Орловского округа Александр Черных сообщил, что из-за непогоды 22 августа в муниципальном образовании без света остались 11 населенных пунктов. По словам Черных, над устранением неполадок работают 10 бригад из 39 человек и 20 единиц техники.



– Мы делаем все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно скорее, - написал и.о. главы округа в соцсетях.



Информацию об отключения электричества в Орловском округе можно сообщать по телефону ЕДДС Орловского муниципального округа 8(4862) 41-69-09 или по телефону горячей линии 8(800) 220-02-20.





Сергей Силаев



