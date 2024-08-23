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13:45, 23 августа 2024 года Реорганизация садов вызвала вопросы у орловцев Постановление мэра вступило в силу.







В Орле запущен процесс реорганизации образовательных учреждений. В подписанном главой города документе указано, что 49-й детский сад присоединят к 11-му, школу №48 - к школе №11, а детский сад для детей с ограниченными возможностями №73 по зрению объединят с 71-м.



Визуально сады №71 и №73 ничем не отличаются, территориально их разделяет забор, однако есть большая разница: в одном дети с ОВЗ, в другом - без проблем со здоровьем. Грядущие изменения пугают и сотрудников сада, и родителей.



Наличие лицензии, педагогический, медицинский составы, а также статус образовательной программы планируют оставить без изменений.



– Ваши дети как осваивали адаптированные программы, так и будут осваивать в точно таких же условиях, - ответила орловцам начальник управления образования администрации Орла Анастасия Сергеева.



Еще один страх родителей связан со смешением групп и доукомплектацией до 30 человек вместо привычных 8-15. По словам чиновников, воспитательный процесс никак не затронет присоединение. Изменится лишь организационно-правовая форма - будет один руководитель.





Екатерина Габова



