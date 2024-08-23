В Орловской области принимают заявления от курян для зачисления в учебные заведения

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11:25, 23 августа 2024 года
В Орловской области принимают заявления от курян для зачисления в учебные заведенияДетей устроят в школы, детские сады и ссузы.
В преддверии 1 сентября у жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, появилось много забот. Одна из них - определить место учебы для своих детей.
Сейчас в Орловской области принимают заявления от курян для зачисления детей в школы, детские сады и средние специальные учебные заведения. Также прорабатывается вопрос с высшими учебными заведениями.
Например, в Подзаваловской школе Урицкого района из 132 мест занято только 55. Здесь есть современный спортивный зал с душевыми и образовательный центр "Точка роста". Главное - до 1 сентября определиться, где юные куряне будут учиться.
Данные о детях собирают в пунктах временного размещения и районных администрациях, если люди живут в домах или квартирах.
Татьяна Тимохина