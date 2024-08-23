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10:00, 23 августа 2024 года В орловском центре "Патриот-57" требуется помощь волонтеров Люди нужны для сортировки, распределения и погрузки вещей.



Фото: пресс-служба губернатора

24 и 25 августа в орловском центре "Патриот-57" требуются волонтеры для сортировки, распределения и погрузки вещей. Ежедневно необходимо 15 добровольцев. Желающие помочь могут зарегистрироваться в телеграм-канале "Орловский тыл" и написать комментарий к отдельному посту. региональный инфопортал. - Вы можете регистрироваться на каждый день, если у вас есть желание и возможность. С вами оперативно свяжутся волонтеры и предоставят всю необходимую информацию, - сообщает Первые 15 человек, которые запишутся под постом на конкретную дату, станут основным составом. Остальные волонтеры будут в резерве. Приходить в центр без подтверждения от организаторов не нужно.





Сергей Мерцалов



