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10:00, 23 августа 2024 года
В орловском центре "Патриот-57" требуется помощь волонтеровЛюди нужны для сортировки, распределения и погрузки вещей.
Фото: пресс-служба губернатора
24 и 25 августа в орловском центре "Патриот-57" требуются волонтеры для сортировки, распределения и погрузки вещей. Ежедневно необходимо 15 добровольцев. Желающие помочь могут зарегистрироваться в телеграм-канале "Орловский тыл" и написать комментарий к отдельному посту.
- Вы можете регистрироваться на каждый день, если у вас есть желание и возможность. С вами оперативно свяжутся волонтеры и предоставят всю необходимую информацию
, - сообщает региональный инфопортал
.
Первые 15 человек, которые запишутся под постом на конкретную дату, станут основным составом. Остальные волонтеры будут в резерве. Приходить в центр без подтверждения от организаторов не нужно.
Сергей Мерцалов