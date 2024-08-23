Орел посетила делегация из Республики Беларусь

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10:30, 23 августа 2024 года
Орел посетила делегация из Республики БеларусьК нам в гости приехали представители гомельского бизнеса.
Фото: архив
22 августа Орел вновь принимал гостей из Республики Беларусь. На этот раз к нам приехали представители гомельского бизнеса.
Цель визита - установление новых партнерских отношений с предприятиями региона. Для диалога была выбрана Орловская торгово-промышленная палата. Белорусских бизнесменов интересовали высокотехнологичные производства. Они рассматривали возможность как покупки, так и поставки своей продукции.
- Основной смысл визита - найти партнеров и создать кооперационные цепочки. Показать себя и найти партнеров-поставщиков. То есть это двусторонний визит: найти поставщиков и продать свою продукцию, - рассказал начальник отдела рекламно-информационной и конгрессно-выставочной деятельности "Гомельского отделения БелТПП" Виталий Шевченко.
Антон Киселёв