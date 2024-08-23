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12:00, 23 августа 2024 года Орловские приставы выдворили за пределы РФ 132 нелегальных мигранта Иностранцы нарушили правила въезда, пребывания и ведения трудовой деятельности.



Фото: архив

Орловские судебные приставы принудительно выдворили за пределы России 132 мигранта. Иностранцы нарушили правила въезда в нашу страну, не соблюдали режим пребывания и занимались трудовой деятельностью без соответствующих документов. Об этом сообщили в УФССП России по Орловской области.



Теперь нелегалам в течение пяти лет будет запрещен въезд в Россию. Если они попытаются вернуться в страну, им будет грозить уголовная ответственность.











Евгения Коростелева



