Главная » Новости



8:45, 23 августа 2024 года Орловцы доставили на передовую специальный груз для медсанчасти Посылка была собрана по поручению губернатора Андрея Клычкова и митрополита Тихона.



Фото: Орловская митрополия

По поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова и по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона жители региона собрали специальный гуманитарный груз и все необходимое для обустройства медицинского пункта в полевых условиях. Чтобы доставить посылку, потребовалось несколько машин.



Военные медики получили дизельный котел для отопления, дизельный генератор, бойлеры, смесители для душа, различные стройматериалы (брус, доски, фанеру), мебель, сантехнику, краску и многое другое. Как отметили в Орловской митрополии, особенно ценным подарком стал автомобиль ПАЗ, который доставили по просьбе врачей для транспортировки раненых. Секретарь Орловской епархии иерей Дмитрий Никулин освятил помещения будущей медсанчасти. После этого для раненых бойцов был устроен импровизированный концерт. Протоиерей Василий Иванов исполнил под гитару любимые песни солдат. Многие из них с удовольствием подпевали, услышав знакомые мелодии.





Сергей Мерцалов



