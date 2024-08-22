В Орле простились с журналистом Иваном Сувериным

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19:10, 22 августа 2024 года
В Орле простились с журналистом Иваном СуверинымОн скончался 20 августа на 52-м году жизни в Москве во время операции.
22 августа в Орле прошла церемония прощания с журналистом Иваном Сувериным. На панихиду и отпевание в храме Казанской иконы Божьей матери пришли сотни людей. Среди них были родные, друзья и коллеги Ивана, сотрудники МЧС и представители силовых ведомств.
Иван Суверин был журналистом, который освещал чрезвычайные происшествия в регионе и рассказывал о новостях криминального мира. Иногда он приезжал на место событий раньше экстренных служб, был готов подняться поздней ночью или рано утром. Он трудился на ГТРК "Орел" с 2005 по 2020 год.
В нашей программе мы расскажем о том, каким был Иван и каким он запомнился своим коллегам, друзьям и телезрителям.
Вести-Орёл