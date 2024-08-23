Главная » Новости



8:00, 23 августа 2024 года В Орле будут бесплатно тренировать детей из приграничных областей Набор в группу по тхэквондо уже начался.



Фото: архив

Орловская Федерация тхэквондо готова бесплатно тренировать детей из Курской и Белгородской областей. Набор в группу уже идет.



На занятия приглашают детей от 3,5 лет и старше. Подробности можно узнать в сообществе или по телефону: 89606481939.



Детей вынужденных переселенцев из Курской области также приглашают на бесплатные занятия в спортивную школу "ТРОЯ", директором которой является занменитый орловский боксер Эдуард Трояновский. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.





Сергей Мерцалов



