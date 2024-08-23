В Орле будут бесплатно тренировать детей из приграничных областей
Набор в группу по тхэквондо уже начался.
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Орловская Федерация тхэквондо готова бесплатно тренировать детей из Курской и Белгородской областей. Набор в группу уже идет.
На занятия приглашают детей от 3,5 лет и старше. Подробности можно узнать в сообществе или по телефону: 89606481939.
Детей вынужденных переселенцев из Курской области также приглашают на бесплатные занятия в спортивную школу "ТРОЯ", директором которой является занменитый орловский боксер Эдуард Трояновский. Об этом сообщаетинфопортал Орловской области.