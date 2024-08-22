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20:45, 22 августа 2024 года Орловцы ежедневно отправляют гуманитарку курянам Собирают продукты, детские вещи, медикаменты.







Из Орла в Курскую область ежедневно отправляются посылки с гуманитарной помощью. Отряд "Сила в правде" наладил связь с курскими волонтерами.



Помимо доставки необходимого пострадавшим курянам, отряд собирают помощь и для бойцов СВО. Защитникам отвозят генераторы, передают инструменты для строительства блиндажей.



– Мы теперь вместе, рука об руку, вместе ездим, решаем проблемы. И вообще, мы здесь теперь одна семья, - сказала волонтер добровольческого отряда "Сила в правде".



Сейчас есть необходимость в постельных, подушках, матрасах, верхней одежде больших размеров. Также нужны не скоропортящиеся продукты: крупы, макароны, консервации.





Александра Бахтина



