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19:30, 22 августа 2024 года ФК "Орел" продолжает борьбу за Фонбет Кубок России по футболу На стадионе Ленина в Орле наша команда была сильнее курского "Авангарда".







Вчера на стадионе имени Ленина состоялся матч между футбольными клубами "Орел" и "Авангард". Спустя восемь лет "зелено-белые" вновь вступили в борьбу за Фонбет Кубок России по футболу в рамках пути регионов. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу нашей команды. Голы забили Георгий Борисов и Максим Тарасов. За игрой наблюдал наш корреспондент Антон Сорокин.





Антон Сорокин



