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20:00, 22 августа 2024 года В августе орловцев начнут прививать от гриппа В регион поступило 90 тысяч доз вакцины.







В этом году в Орле вакцинация детей и взрослых от гриппа начнется уже в августе. В регион поступило 90 тысяч доз вакцин "Совигрипп" и "Флю-М". В первую очередь вакцинацию предлагают пройти людям из группы риска: пожилым пациентам и тем, у кого есть хронические заболевания. Перед прививкой необходимо посетить терапевта или врача в кабинете профилактики. Также вакцины получили детские поликлиники. Для малышей предназначены четырехвалентные препараты "Ультрикс". Иммунитет формируется в течение двух недель после прививки.



В месте укола может появиться небольшое покраснение и подняться температура. В остальном вакцины хорошо переносятся пациентами.





Елена Литинская



