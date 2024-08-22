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18:00, 22 августа 2024 года Орловец передал свое ружье бойцам на фронт Так может поступить каждый охотник, который хочет внести свой вклад в Победу.







Орловец Виталий Поляков с 16 лет увлекается охотой. Он не только легко разбирает и собирает свое ружье, но и сам делает патроны.



Виталий решил расстаться с одним из своих ружей. Пятизарядное ТОЗ-88 оказалось очень эффективным против дронов на небольшой высоте. Теперь оно служит нашим бойцам в зоне СВО.



Сейчас на учете в региональном Управлении Росгвардии более 19 тысяч владельцев оружия. Все граждане, готовые передать свои ружья в зону СВО, могут обратиться по адресу: город Орел, улица Московская 76а, в центр лицензионно-разрешительной работы для оформления необходимых документов.





Антон Сорокин



