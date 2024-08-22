В Орловской области отремонтировали шесть медучреждений
В настоящее время работы продолжаются на двух объектах.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
В 2024 году в Орловской области отремонтировали шесть медучреждений. Об этом на совещании с главами муниципальных образований рассказал начальник Орловского областного государственного заказчика Александр Ященко.
В порядок привели поликлиники Колпнянской, Новодеревеньковской, Должанской и Сосковской ЦРБ, а также ФАПы в деревне Жилино Мценского района и в деревне Пасынки Новодеревеньковского района. Работы выполнены благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области".
В областном центре близится к завершению капремонт поликлиники №3. Продолжаются работы в Мценской ЦРБ.