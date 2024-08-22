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19:00, 22 августа 2024 года В Орловской области отремонтировали шесть медучреждений В настоящее время работы продолжаются на двух объектах.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В 2024 году в Орловской области отремонтировали шесть медучреждений. Об этом на совещании с главами муниципальных образований рассказал начальник Орловского областного государственного заказчика Александр Ященко.



В порядок привели поликлиники Колпнянской, Новодеревеньковской, Должанской и Сосковской ЦРБ, а также ФАПы в деревне Жилино Мценского района и в деревне Пасынки Новодеревеньковского района. Работы выполнены благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области".



В областном центре близится к завершению капремонт поликлиники №3. Продолжаются работы в Мценской ЦРБ.













Сергей Мерцалов



