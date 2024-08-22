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16:30, 22 августа 2024 года Переселенцы из Курской области осваиваются в "Болховской старине" Орловцы стараются, чтобы куряне чувствовали себя как дома.







Еще несколько лет назад в этно-отеле в Болхове останавливались гости со всей страны. В 2022 году, когда на Орловщину приехали первые жители из новых регионов, руководитель уникального исторического комплекса решила сделать уездную гостиницу пунктом временного размещения. Сейчас здесь живут 18 курян, но есть и свободные места.



- Мы готовы помочь всем, кто в этом нуждается. Благодаря неравнодушным жителям у нас есть все необходимое для переселенцев – и одежда и питание, - рассказала директор этно-отеля "Болховская старина" Елена Борисова.



Чтобы помочь переселенцам немного отвлечься и лучше познакомиться с орловскими просторами, для них организовали показ фильма "Третье путешествие по Орловщине" и сериала "Гостишка" . Подробную информацию о заселении можно узнать, обратившись в гостиницу "Русь" в Орле.





Юлия Опанасюк



