четверг 22.08.2024 18:14:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

16:30, 22 августа 2024 года

Переселенцы из Курской области осваиваются в "Болховской старине"

Орловцы стараются, чтобы куряне чувствовали себя как дома.



Еще несколько лет назад в этно-отеле в Болхове останавливались гости со всей страны. В 2022 году, когда на Орловщину приехали первые жители из новых регионов, руководитель уникального исторического комплекса решила сделать уездную гостиницу пунктом временного размещения. Сейчас здесь живут 18 курян, но есть и свободные места.

- Мы готовы помочь всем, кто в этом нуждается. Благодаря неравнодушным жителям у нас есть все необходимое для переселенцев – и одежда и питание, - рассказала директор этно-отеля "Болховская старина" Елена Борисова.

Чтобы помочь переселенцам немного отвлечься и лучше познакомиться с орловскими просторами, для них организовали показ фильма "Третье путешествие по Орловщине" и сериала "Гостишка" . Подробную информацию о заселении можно узнать, обратившись в гостиницу "Русь" в Орле.


Юлия Опанасюк
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.