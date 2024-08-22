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15:30, 22 августа 2024 года В Орле возбудили уголовное дело на треш-стримеров Ранее они напали на женщину.







Во вторник 20 августа треш-стримеры напали на женщину в Орле в Горпарке. Потерпевшая случайно оказалась рядом. Стримеров задержали.



Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, согласно которому желающих зарабатывать на трансляции издевательств над людьми и животными ждут большие штрафы, а также уголовная ответственность.



– Двое граждан 1983 и 1985 годов рождения находясь в городском парке культуры и отдыха города Орла ведя прямую трансляцию в социальной сети нарушая общественный порядок из хулиганских побуждений причинили телесные повреждения гражданке 1978 года рождения. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, - рассказала "Вести-Орел" руководитель пресс-службы УМВД России по Орловской области Карина Тхаржевская.



Согласно законодательству, минимальный штраф за эфир с жестоким контентом - 50 тысяч рублей.





Антон Киселёв



