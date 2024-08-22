В Орле продолжается ремонт дороги на улице Полесской

О ходе ремонта в своих соцсетях сообщил
мэр города Юрий Парахин
. По его словам, в настоящее время подрядчик ООО "Дорстрой" занимается ремонтом и восстановлением горловин смотровых колодцев. После этого специалисты приступят к устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетона и нанесению дорожной разметки.
Завершить ремонт планируется в середине октября. Из-за работ на данном участке дороги днем возникают небольшие заторы. Мэр попросил всех водителей быть внимательнее и отнестись с пониманием к временным неудобствам.