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15:00, 22 августа 2024 года В Орле продолжается ремонт дороги на улице Полесской Дорожные службы работают ночью, чтобы снизить неудобства для водителей в дневные часы.



Фото: архив

В Орле продолжается ремонт дороги на улице Полесской. Работы начались в конце июля. Юрий Парахин. По его словам, в настоящее время подрядчик ООО "Дорстрой" занимается ремонтом и восстановлением горловин смотровых колодцев. После этого специалисты приступят к устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетона и нанесению дорожной разметки. О ходе ремонта в своих соцсетях сообщил мэр города. По его словам, в настоящее время подрядчик ООО "Дорстрой" занимается ремонтом и восстановлением горловин смотровых колодцев. После этого специалисты приступят к устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетона и нанесению дорожной разметки. Завершить ремонт планируется в середине октября. Из-за работ на данном участке дороги днем возникают небольшие заторы. Мэр попросил всех водителей быть внимательнее и отнестись с пониманием к временным неудобствам.





Сергей Мерцалов



