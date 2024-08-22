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14:25, 22 августа 2024 года В Орловской области появился склад для сбора гуманитарной помощи Эту идею предложили волонтеры из Хотынецкого района.







В Хотынецком районе открыли склад для сбора гуманитарной помощи солдатам. Здесь принимают самые разные вещи: от средств гигиены и одежды до технических приспособлений. Посылки не только комплектуют, но и доставляют по назначению, стараясь удовлетворить все запросы военных. - Посылки передаем лично в руки. Недавно приобрели и доставили танкистам дизельные генераторы, которые, конечно, стоят очень дорого, но мы смогли это сделать, - рассказала организатор группы волонтеров "Мы с вами" Татьяна Гайдукова. Группа "Мы с вами" объединяет волонтеров из двух районов - Хотынецкого и Знаменского. Они сотрудничают и с другими добровольцами, потому что цель у всех одна - помочь нашим бойцам. Каждый житель старается внести свой посильный вклад в это благое дело.





Татьяна Тимохина



