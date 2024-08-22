Орловские депутаты обсудили важные вопросы на выездном заседании комитета облсовета

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13:45, 22 августа 2024 года
Орловские депутаты обсудили важные вопросы на выездном заседании комитета облсоветаВ центре внимания - льготное обеспечение лекарствами и меры поддержки участников вооруженных конфликтов.
Региональные парламентарии провели выездное заседание комитета по здравоохранению. На повестке дня было несколько важных вопросов.
Депутаты обсудили изменения в законе о льготном лекарственном обеспечении для отдельных категорий граждан, а также изменения в законе о мерах социальной поддержки для участников вооруженных конфликтов.
Кроме того, народные избранники рассмотрели отчет о проверке использования средств при капитальном ремонте в Кромской ЦРБ. Контрольно-счетная палата выявила ряд нарушений, включая завышение стоимости контракта и дефекты в выполненных работах. Отчет уже направлен в прокуратуру Орловской области и комитет по налогам и финансам для дальнейшего разбирательства.
С законодательной инициативой, направленной на улучшение демографической ситуации, выступил депутат от регионального парламента Владимир Филонов. Подробности о том, какие еще вопросы обсуждали депутаты на выездном заседании, узнаете из сюжета Екатерины Габовой.
Екатерина Габова