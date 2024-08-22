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12:30, 22 августа 2024 года Орловцы готовы встать плечом к плечу с защитниками Курской области В нашем регионе формируется добровольческий отряд.



Фото: архив

Жители Орла готовы поддержать защитников Курской области и присоединиться к ним в качестве добровольцев. В регионе формируется отряд, в который приглашают людей с разным уровнем подготовки. Всех обучат и обеспечат экипировкой.



Инициативу проявили ветераны боевых действий, которые сами решили влиться в ряды группировки войск "Север". Узнать подробности о том, как попасть в этот отряд, можно в пункте отбора на контрактную службу.







Мария Семак



