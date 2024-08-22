Госавтоинспекция провела рейд на автодороге Орел-Тамбов

Внимание инспекторов было приковано к тем, кто едет на дальние расстояния.

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Полицейские проверяли, соблюдают ли автомобилисты скоростной режим и достаточно ли отдыхают в пути. Летом это особенно важно, так как многие едут уставшими. Инспекторы и врач интересовались самочувствием людей и сообщали им о ближайших площадках для отдыха. Сотрудник медико-санитарной части УМВД также провел тестирование на внимательность и уровень усталости.

- В этом году у нас уже были ДТП, связанные с тем, что водители не соблюдали режим труда и отдыха. В таких авариях водители и пассажиры получают наибольшие увечья, - рассказала инспектор по пропаганде Татьяна Дубровская.

