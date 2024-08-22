четверг 22.08.2024 13:33:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:56, 22 августа 2024 года

Госавтоинспекция провела рейд на автодороге Орел-Тамбов

Внимание инспекторов было приковано к тем, кто едет на дальние расстояния.

Фото: архив

Госавтоинспекция провела профилактический рейд на федеральной автодороге Орел-Тамбов. Особое внимание было уделено водителям, которые ехали на дальние расстояния.
 
Полицейские проверяли, соблюдают ли автомобилисты скоростной режим и достаточно ли отдыхают в пути. Летом это особенно важно, так как многие едут уставшими. Инспекторы и врач интересовались самочувствием людей и сообщали им о ближайших площадках для отдыха. Сотрудник медико-санитарной части УМВД также провел тестирование на внимательность и уровень усталости.
 
- В этом году у нас уже были ДТП, связанные с тем, что водители не соблюдали режим труда и отдыха. В таких авариях водители и пассажиры получают наибольшие увечья, - рассказала инспектор по пропаганде Татьяна Дубровская.
 



Антон Сорокин
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.