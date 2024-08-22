Госавтоинспекция провела рейд на автодороге Орел-Тамбов

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10:56, 22 августа 2024 года
Госавтоинспекция провела рейд на автодороге Орел-ТамбовВнимание инспекторов было приковано к тем, кто едет на дальние расстояния.
Фото: архив
Госавтоинспекция провела профилактический рейд на федеральной автодороге Орел-Тамбов. Особое внимание было уделено водителям, которые ехали на дальние расстояния.
Полицейские проверяли, соблюдают ли автомобилисты скоростной режим и достаточно ли отдыхают в пути. Летом это особенно важно, так как многие едут уставшими. Инспекторы и врач интересовались самочувствием людей и сообщали им о ближайших площадках для отдыха. Сотрудник медико-санитарной части УМВД также провел тестирование на внимательность и уровень усталости.
- В этом году у нас уже были ДТП, связанные с тем, что водители не соблюдали режим труда и отдыха. В таких авариях водители и пассажиры получают наибольшие увечья, - рассказала инспектор по пропаганде Татьяна Дубровская.
Антон Сорокин