В Орле расскажут об истории российского триколора

Сегодня в России отмечают День государственного флага.
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22 августа вся страна отмечает День государственного флага. Историю возникновения российского триколора и значение каждого цвета орловцы могут узнать в Орловском городском центре культуры.
На выставке "Российский флаг - державы символ" посетители не только познакомятся с литературой, посвященной российской символике, но и пообщаются с сотрудниками центра. Они расскажут историю появления герба, флага и гимна нашей страны. Встреча пройдет в ОГЦК в 15:30.