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13:00, 22 августа 2024 года В парке Победы в Орле открыли батутный комплекс Его городу подарил благотворительный фонд "БлагоДари".



Фото: скриншот из видео администрации Орла

В парке Победы появился новый объект - летний батутный комплекс под открытым небом. Его подарил городу благотворительный фонд "БлагоДари".



Прыгать рекомендуется в носках или чешках. Об этом Комплекс состоит из трех спортивных батутов. Перед тем как зайти на них, необходимо разуться.Прыгать рекомендуется в носках или чешках. Об этом сообщили в мэрии Орла.





Сергей Мерцалов



